Após perder para o Bragantino, no Independência, o América vai em busca da reabilitação diante do Ceará, neste domingo (29), a partir das 11h, novamente no Horto, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Penúltimo colocado da competição, com 15 pontos, o Coelho fechou neste sábado (28) a preparação para o duelo. Apesar de ainda não haver uma definição do time titular, o técnico Vagner Mancini pode promover mudanças em relação à equipe derrotada para os paulistas.

No Ceará, o volante Fabinho deve ser mantido na lateral direita, no lugar de Buiú, que vinha tratando de uma inflamação no joelho direito.

Patric deve ser mantido na lateral direita do América neste domingo (29)

FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Ramon e João Paulo; Juninho Valoura, Felipe Azevedo (Juninho) e Ademir; Rodolfo e Fabrício Daniel

Técnico: Vagner Mancini

CEARÁ

Richard; Fabinho, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Sobral, William Oliveira e Vina; Rick, Lima e Cléber

Técnico: Guto Ferreira

DATA: 29 de agosto de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 11h

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Raphael Claus (FIFA), auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA) e Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA), todos de São Paulo

VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere

