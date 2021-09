Atualmente em 13° lugar, com 29 pontos, o Cruzeiro pode subir para a 11ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro se vencer o Operário-PR nesta quinta-feira (16). A partida acontece às 19h, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, na Grande BH, pela 24ª rodada da competição. E, de quebra, pode diminuir para um ponto a diferença em relação ao próprio time paranaense, que soma 33, na nona posição.

Para esse duelo, o técnico Vanderlei Luxemburgo pode promover algumas mudanças, dependendo de sua avaliação no último treino do time celeste, nesta quarta-feira (15), na Toca da Raposa II.

Com dores no tornozelo direito, Bruno José foi poupado da atividade de terça (14), mas aspira chances de enfrentar o Operário.

Já o adversário conta com o retorno do atacante Felipe Garcia, que cumpriu suspensão. Por outro lado, o avante Jean Carlo passará por uma cirurgia no joelho e não atua mais na temporada.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO

Fábio; Cácares, Ramon, Brock e Matheus Pereira; Adriano, Rômulo e Giovanni (Marcinho); Wellington Nem, Bruno José (Marcinho) e Thiago (Marcelo Moreno)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

OPERÁRIO-PR

Simão; Fábio Alemão, Rodolfo, Reniê e Fabiano; Leandro Vilela (Pedro Ken), Marcelo Santos, Thomaz e Marcelo; Felipe Garcia e Paulo Sérgio

Técnico: Matheus Costa

DATA: 16 de setembro de 2021 (quinta-feira)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Arena do Jacaré

CIDADE: Sete Lagoas

MOTIVO: 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rodrigo Dalonso Ferreira (Fifa), auxiliado por Alex dos Santos e Helton Nunes, todos de Santa Catarina

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

TRANSMISSÃO: Premiere

