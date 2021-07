Cruzeiro e Remo se enfrentam nesta terça-feira (20) tentando se afastar, ao máximo, do Z-4. A situação é mais delicada para os mineiros, que estão na 16ª colocação e não vencem há seis jogos. Além da situação na tabela, a equipe viajou para Belém sob forte protesto da principal torcida organizada do clube, que invadiu o CT no último domingo. Já os paraenses aparecem em 14º lugar, com 13 pontos, e não perde há duas partidas.

Cruzeiro

A equipe chega muito pressionada e com Mozart sofrendo duras críticas após a escalação e, principalmente, em relação às mudanças feitas no intervalo do jogo contra o Avaí. Falando em trocas, duas são certas: Marcelo Moreno e Claudinho, que foram titulares na rodada passada, não foram relacionados para o jogo. O Cruzeiro não informou o motivo da ausência dos atletas. Em contrapartida, Ramon e Matheus Barbosa estão de volta e podem ter um lugar no time.

Remo

A tendência é de que o técnico Felipe Conceição repita a escalação da equipe que bateu a Ponte Preta, na última rodada, por 2 a 1. O treinador, que está invicto há duas partidas, tem todos os seus principais atletas à disposição.

A FICHA TÉCNICA

REMO

Vinicius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Dioguinho, Erick Flores e Victor Andrade.

Técnico: Felipe Conceição

CRUZEIRO

Fábio; Norberto, Léo Santos, Rhodolfo (Ramon), Jean; Lucas Ventura, Matheus Barbosa, Marcinho; Bruno José, Felipe Augusto e Rafael Sóbis.

Técnico: Mozart

DATA: 20 de julho de 2021 (terça-feira)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Baenão

CIDADE: Belém (PA)

MOTIVO: 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Daniel Nobre Bins, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Luiza Naujorks Reis, todos do Rio Grande do Sul.

TRANSMISSÃO: Premiere

Leia Mais:

Hamilton é vítima de comentários racistas nas redes sociais após ganhar o GP da Inglaterra

Sem Moreno, mas com Barbosa e Ramon, Cruzeiro relaciona 22 atletas para o jogo contra o Remo