Nas redes sociais, o PSG anunciou oficialmente nesta terça-feira (10) a contratação de Lionel Messi. Melhor jogador do mundo seis vezes, ele firmou vínculo com o clube francês por dois anos, com opção de renovação para mais um.

No time de Paris, ele voltará a jogar ao lado de Neymar, com quem atuou no Barcelona, entre 2013 e 2017. Durante um período, eles formaram ao lado do uruguaio Luis Suárez o MSN, tridente dos Blaugranas.

No PSG, uma outra trinca endiabrada está por vir, com Messi, Neymar e Kylian Mbappé. E o time mal vê a hora desse trio entrar em ação, tanto que, em um post, divulgou um vídeo com as camisas do brasileiro e do francês, com uma bandeira argentina no meio.

Como Messi estava livre no mercado após o fim do contrato com o Barcelona, em 30 de junho, o clube parisiense não precisou pagar aos Blaugranas para contratar o argentino. Quanto aos vencimentos, segundo a imprensa francesa, o salário será de 30 a 35 milhões de euros (cerca de R$ 184 a R$ 215 milhões) por ano.

A imprensa local também adiantava que Messi vai utilizar a camisa de número 30. Com isso, Neymar seguirá com a 10. Entenda o motivo.

