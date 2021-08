Saiba qual será o salário de Messi no PSG Saiba qual será o salário de Messi no PSG

Lionel Messi já está em Paris realizando exames médicos e deve assinar contrato com o Paris Saint-Germain nas próximas horas. Apresentação oficial e entrevista coletiva devem ocorrer na manhã desta quarta-feira (11).

No PSG, Messi será a principal estrela de uma constelação que já possui nomes como Neymar, Di María, Mbappé e Verratti. O craque é garantia de golaços, assistências, ser um nome decisivo e também encantar com várias jogadas mágicas. No entanto, como não poderia ser diferente, para contar com um dos melhores da história, é preciso gastar bastante dinheiro.

O gênio vai assinar contrato de duas temporadas com o PSG, com opção de renovação por mais uma. Como Messi estava livre no mercado após o fim do contrato com o Barcelona, em 30 de junho, o clube parisiense não precisou pagar aos Blaugranas para contratar o argentino. Quanto aos vencimentos, segundo a imprensa francesa, o salário será de 30 a 35 milhões de euros (cerca de R$ 184-215 milhões) por ano.