O novo diretor de futebol do Cruzeiro, Paulo André, anunciado pelo clube nesta quinta-feira (23), já vestiu a camisa celeste como jogador. O ex-zagueiro chegou ao time em fevereiro de 2015 e deixou o clube no mesmo ano, em dezembro. Pela Raposa, disputou 31 partidas oficiais.

No Cruzeiro, o defensor ganhou mais visibilidade ao assumir o lugar de Bruno Rodrigo, lesionado, e acabou por suprir também a falta de Dedé, que passou boa parte do ano sem jogar, devido a uma série de problemas de ordem médica.

Porém, o desenvolvimento de Paulo André dentro de campo não foi compatível com as expectativas. Ele chegou ao time celeste a pedido do então técnico Marcelo Oliveira.

Com a chegada de Mano Menezes, o jogador foi perdendo espaço e, mesmo com o contrato renovado para o ano de 2016, voltou para o Athletico-PR, time onde se destacou em 2005, quando foi considerado pela Placar um dos cinco melhores zagueiros do Brasil.

Em junho de 2019, ainda no Furacão e com 35 anos, ele encerrou sua carreira como jogador e passou a ser diretor de futebol no mesmo clube.

Agora, Paulo volta ao Cruzeiro como o escolhido para ser o responsável pelo planejamento estratégico de futebol do clube. Atualmente ele também é diretor de estratégia desportiva do Valladolid, time europeu que também é propriedade de Ronaldo.

