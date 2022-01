João Pedro se profissionalizou no Atlético em 2010 e defende o Cagliari desde 2014

Revelado pelo Atlético, o atacante João Pedro foi convocado pelo técnico Roberto Mancini para participar de um período de treinamentos da seleção da Itália. Ele é um dos 35 jogadores chamados. A relação conta ainda com outros dois atletas nascidos no Brasil: os zagueiros Luiz Felipe e Rafael Tolói. Já o volante Jorginho não está na lista.

João Pedro se profissionalizou no Galo em 2010. Em agosto do mesmo ano, foi negociado com o Palermo. Depois de passar por Vitória de Guimarães, Peñarol, Santos e Estoril, ele retornou à Itália em 2014, contratado pelo Cagliari.

Casado com uma italiana, o atacante fez o pedido de cidadania no fim de 2021 e teve a liberação no início deste ano.

No Cagliari, João Pedro atuou ao lado do zagueiro Diego Godín, novo reforço do Galo. Em sua apresentação, o uruguaio revelou que a revelação do time alvinegro foi uma fonte de informações sobre o clube.

“Quando o Rodrigo (diretor Rodrigo Caetano) me chamou, escrevi ao João. Ele disse ‘vá à minha equipe’. Estava contente, me felicitou e falou bem do clube. Sempre conversamos do Atlético, porque ele é torcedor do clube e se criou aqui”, destacou Godín.

A convocação da seleção italiana contou ainda com a volta de Mario Balotelli depois de mais de três anos. Confira, abaixo, todos os atletas chamados por Mancini.