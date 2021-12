Dentre vários atleticanos que fizeram promessas caso o clube faturasse o título do Brasileirão está o empresário Rubens Menin, um dos “4 R’s” do Alvinegro. Nesta terça-feira (7), ele divulgou em suas redes sociais um vídeo no qual cumpria a sua.

A promessa em questão foi fazer uma tatuagem do Galo Volpi no braço esquerdo. Confira no vídeo abaixo.

Menin é um dos principais investidores do Atlético na montagem do elenco que se sagrou campeão mineiro e brasileiro de 2021 e que busca mais um troféu na temporada, o da Copa do Brasil.

Leia mais:​

Campeão da Libertadores e do Brasileiro pelo Atlético, Cuca destaca: 'é o maior clube da minha vida'

Com possibilidade de o Atlético rebaixar o Grêmio, Cuca defende 'respeito ao campeonato'