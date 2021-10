Líder isolado da Série A, com 49 pontos, sendo dez de vantagem sobre o vice, o Palmeiras, e 11 sobre o terceiro colocado, o Flamengo (que tem dois jogos a menos), dono da defesa menos vazada do torneio (13 gols), melhor mandante (83,3% de aproveitamento) e visitante (66,67%) e maior pontuador no turno (39), o Atlético tem 87,2% de chances de ser campeão brasileiro, segundo o Probabilidades no Futebol, do departamento de matemática da UFMG.

Ainda no campo das projeções, o Galo alimenta grande possibilidade de se tornar o maior – ou o segundo maior – pontuador do Brasileirão por Pontos Corridos em uma só edição com a presença de 20 clubes, ou seja, desde 2006. Para isso, precisará, no mínimo, manter o desempenho do returno (confira mais abaixo a pontuação de todos os campeões do Brasileiro dessa Era).

Melhor equipe na segunda metade do campeonato, com dez pontos conquistados em quatro partidas realizadas, o Alvinegro tem 83,3% de rendimento no returno. Caso esse percentual seja mantido até o fim, o Atlético encerraria a competição com 89 pontos (considerando que ainda restam 15 rodadas e o duelo adiado com o Grêmio, no Mineirão, válido pela 19ª jornada).

Se a campanha final for realmente essa, o Galo seria o segundo maior pontuador da história do Brasileiro sob o formato atual, de 20 clubes e turno e returno. Ficaria atrás apenas do Flamengo de 2019, que somou 90 pontos. Em suma, se melhorar um pouquinho o aproveitamento atual do returno, que já é excelente, poderia até igualar ou ultrapassar o Mengão de dois anos atrás.

De qualquer modo, o título, por si só, já seria histórico para o Atlético, cujo primeiro e único troféu de campeão brasileiro data de 1971.

Sem perder há 15 jogos na atual edição, sendo 12 vitórias e três empates, o Alvinegro terá pela frente a lanterna Chapecoense na próxima quarta-feira (6), às 19h, na Arena Condá, pela 24ª rodada. E um triunfo diante da Chape seria fundamental na trajetória que pode ser histórica.

Pontuação dos times campeões desde 2006 (Pontos Corridos, turno e returno e 20 clubes participants)

2006

São Paulo: 78

2007

São Paulo: 77

2008

São Paulo: 75

2009

Flamengo: 67

2010

Fluminense: 71

2011

Corinthians: 71

2012

Fluminense: 77

2013

Cruzeiro: 76

2014

Cruzeiro: 80

2015

Corinthians: 81

2016

Palmeiras: 80

2017

Corinthians: 72

2018

Palmeiras: 80

2019

Flamengo: 90

2020

Flamengo: 71

