Berrío defendeu o América em apenas duas partidas desde que foi contratado em julho

O atacante Orlando Berrío seguirá como desfalque no América nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (22), o clube informou que o jogador colombiano teve diagnosticada uma inflamação na região da tíbia esquerda, próxima ao joelho, e permanecerá sob cuidados do departamento médico.

Berrío não joga desde 11 de setembro, quando o América venceu o Athletico-PR, por 2 a 0, no Independência.

Após aquele jogo, o atacante se queixou de desconforto muscular. O então técnico do Coelho, Vagner Mancini, chegou a dizer que Berrío poderia enfrentar o Flamengo, em 26 de setembro, mas o retorno não se confirmou.

O colombiano já acumula oito jogos de ausência na equipe alviverde. Neste sábado (23), às 17h, o América enfrentará o Santos, na Vila Belmiro, mais uma vez sem o atacante.

Contratado em julho, Berrío disputou apenas dois jogos pelo Coelho. Além de ter entrado no decorrer da vitória sobre o Athletico-PR, ele saiu do banco de reservas no triunfo sobre o Ceará, em 29 de agosto.

Leia mais:

Santos x América: prováveis escalações e onde assistir ao jogo deste sábado

Rival do Coelho neste sábado, Santos tem uma vitória nos últimos 14 jogos e está no Z-4 do returno