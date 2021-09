Guilherme Arana, Hulk, Everson, Savarino, Junior Alonso, Eduardo Vargas e Alan Franco estão servindo suas respectivas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas. Jogadores como Diego Costa e Keno não ganharam folga, como destacou o técnico Cuca no último domingo (29). E outros tantos atletas retornarão aos treinos na Cidade do Galo nesta quinta-feira (2), visando ao duelo com o Fortaleza, no dia 12 de setembro, no Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Impossibilitado de dar mais entrosamento ao time, o comandante ressalta quais pontos serão trabalhados durante esse hiato de jogos.

“Não temos só treinos táticos, mas também técnicos e físicos. Se não podemos treinar o time (titular), vamos treinar o grupo. Um refinamento um pouquinho maior na parte individual. Tudo isso será feito nesse tempo. Vamos aproveitar essa parada para encher o tanque. Quem está nas seleções não terá esse refresco”, ressaltou.

Diego Costa

Autor do gol de empate da equipe mineira contra o Bragantino, Diego Costa segue aprimorando a forma física na Cidade do Galo. Indagado sobre a “missão” de formatar o ataque com o centroavante ao lado de Hulk, Cuca preferiu reiterar a força do grupo que tem nas mãos e o desafio de tornar todos os atletas do elenco em condições de brigar pela titularidade.

“Não posso pensar no jeito que vou fazer jogar esses dois (Diego e Hulk). Temos vários atletas a serem explorados; vou pensar em todos eles da melhor forma. Nos próximos dias, vamos condicionar alguns, e fazer outros trabalharem melhor”, disse.

