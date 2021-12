O centroavante Hulk soma 19 gols no Campeonato Brasileiro, que o tornam, por enquanto, o goleador da competição. Mesmo tendo que cumprir suspensão na última rodada, contra o Grêmio, na quinta-feira (9), está muito perto de consolidar a artilharia da Série A. E vai passar o dia dando uma “secadinha” nos principais concorrentes.

Atrás dele estão Gilberto, do Bahia, com 15 gols, e Michael, do Flamengo, com 14, e que terão, cada um deles, apenas um confronto até o fim do campeonato para tentarem igualar ou até desbancarem o Vingador.

Para chegar à marca de Hulk, Michael precisaria marcar cinco gols no duelo com o Atlético-GO, e Gilberto, quatro diante do Fortaleza. Todos os jogos da rodada acontecem na quinta, às 21h30.

Desde o início da Era dos Pontos Corridos com 20 clubes, em 2006, a marca de Hulk foi superior à da artilharia de seis edições e igual à de 2009, quando Diego Tardelli, também pelo Atlético, marcou 19 vezes e sagrou-se artilheiro do Brasileirão, ao lado de Adriano, do Flamengo.

Hulk tem 34 gols na temporada, até agora, sendo o maior goleador do Galo desde 2009, quando Tardelli marcou 42.

Leia mais:

Na busca pelo bi da Copa do Brasil, Galo pode emplacar marcas de vitórias, premiação e artilharia

'Abram alas pro rei': Djonga celebrou título do Atlético ao lado de Reinaldo no ‘dia mais feliz’

Everson relembra caminho pelas 4 divisões até o título da Série A: ‘foi duro, mas valeu a pena'