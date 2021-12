Um dos 61.573 torcedores do Atlético presentes no jogo da entrega da taça do Brasileirão, nesse domingo (6), no Mineirão, Djonga assistiu ao duelo com o Bragantino ao lado de Reinaldo, cantou o hino do Galo com o Rei e também ergueu taça de campeão ao fim da vitória por 4 a 3.

Em seus stories no Instagram, o rapper descreveu a ocasião como o “dia mais feliz”. “Obrigado, papai do céu. Eu sempre falo que já sabia de tudo porque me esforcei para isso. Mas isso aqui, eu nunca imaginei”, escreveu.

Em outros de seus posts, publicou um vídeo em que entoava o hino do clube ao lado de Reinaldo, ídolo do Galo nas décadas de 70 e 80.

Djonga é um dos artistas responsáveis pela música “Contra o Vento”, em homenagem ao Atlético, ao lado de Felipe Arco, Fabrício FBC, Chris MC, Hot, Vuks, Thiago SKP, Clara Lima e Froid.

