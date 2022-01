O Campeonato Mineiro está na rota de títulos pretendidos pelo Atlético nesta temporada, como Antonio “El Turco” Mohamed deixou claro em sua entrevista coletiva de apresentação, nesta terça-feira (25). Mas o Estadual também terá seu caráter “laboratório” e como parte da preparação para a primeira busca por taça no ano, o da Supercopa do Brasil, em 20 de fevereiro, contra o Flamengo.

O comandante ressaltou que vai dar oportunidade a jovens da base e a atletas que não atuaram tanto quanto os titulares em 2021 neste início de Mineiro.

"E será uma oportunidade a mim, de conhecer como chegam todos os jogadores. E os que menos participaram (no ano passado), ganharem mais minutos. Vamos também preparar para o dia 20, chegar muito forte à final de Supercopa contra o Flamengo. O máximo objetivo (nos primeiros duelos de 2022) é o de chegar bem forte ao dia 20", admitiu “El Turco”.

Estreia

Para o primeiro desafio como comandante do Galo, nesta quarta-feira (26), às 19h, diante do Villa Nova, no Castor Cifuentes, pela primeira rodada do Mineiro, Mohamed vai utilizar uma equipe, a priori, sem os titulares de 2021.

"Vamos ter alguns jovens e muitos atletas que tiveram menos participação da temporada passada. Os que tiveram mais jogos seguirão a preparação e com certeza vão atuar alguns minutos no sábado", revelou, já adiantando o planejamento para o confronto com o Tombense, sábado (29), às 16h30, no Independência.

Leia mais:

‘Melhor do mundo’, diz ‘El Turco’, sobre uma característica do Atlético campeão com Cuca

Após mais de uma semana no Atlético, ‘El Turco’ se diz em casa e fala em ‘maior desafio na carreira’