Esgotados. O Atlético informou, nesta terça-feira (21), que já vendeu todos os ingressos para o jogo contra o Palmeiras, na próxima terça (28), às 21h30, no Mineirão, confronto válido pela volta da semifinal da Libertadores.

No entanto, o clube afirmou que uma nova carga de bilhetes será disponibilizada aos torcedores que não conseguiram adquirir as entradas. Elas retornarão ao sistema em caso de cancelamento, problemas no pagamento e/ou testes positivos para Covid-19.

Há, também, ingressos que serão vendidos pela Minas Arena, administradora do estádio, a partir das 10h de hoje. Clique aqui para comprar.

De acordo com o Galo, comunicados serão divulgados periodicamente com as instruções para acesso ao estádio.

Já os bilhetes gratuitos destinados às crianças são limitados a 1% dos ingressos disponíveis e poderão ser retirados para o mesmo setor adquirido pelo responsável na segunda-feira (27), das 10 às 17h, na bilheteria Norte do Mineirão, enquanto houver disponibilidade.

O responsável deve portar o ingresso para o setor solicitado e documento de identificação próprio e da criança. É obrigatória a apresentação do voucher de compra.

Protocolos

Com a limitação do público, determinada pelas autoridades, a expectativa é de que 16 mil pessoas (cerca de 30% da capacidade total do estádio) compareçam ao Gigante da Pampulha.

Também haverá a necessidade de seguir um protocolo sanitário, que contempla o uso de máscaras, o respeito ao distanciamento social de um assento vertical e um horizontal, além da apresentação de um teste negativo para o coronavírus.

Os portões do estádio serão fechados uma hora antes do início da partida e a venda de bebida alcoólica será feita apenas nos bares da arena.

