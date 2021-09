Vice-artilheiro da Copa Libertadores, com sete gols marcados, o atacante Hulk terá uma outra preocupação na noite desta terça-feira (20) além de balançar as redes do Palmeiras. O camisa 7 do Atlético está “pendurado” e corre o risco de perder a partida de volta das semifinais caso seja advertido com cartão amarelo no duelo no Allianz Parque.

“É arriscado jogar dois jogos de semifinal assim, sonhando em disputar a final. Ninguém quer ficar fora de nenhum jogo, principalmente esses especiais”, destacou Hulk, que está sob ameaça de suspensão automática desde o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Boca Juniors.

Nas quartas de final, o artilheiro do Galo conseguiu cumprir a missão de evitar o terceiro cartão amarelo nos dois jogos contra o River Plate. Agora, diante do Palmeiras, ele promete concentração máxima para não desfalcar a equipe comandada por Cuca.

Hulk está pendurado com dois cartões amarelos

“Vou procurar ter meu foco total no jogo, 100% no jogo, para que não faça nenhuma falta besta e receber cartão. Muito menos por reclamação, não posso tomar cartão. Não quero desfalcar meu time. Ninguém quer ficar fora de um jogo como esse. Vou procurar me concentrar bastante para ter chance zero de ficar fora de qualquer jogo importante”, acrescentou.

Zagueiro do Atlético também sob risco de suspensão

O Atlético enfrenta o Palmeiras nesta terça-feira, às 21h30, com dois jogadores “pendurados”. Assim como Hulk, o zagueiro Nathan Silva recebeu dois cartões amarelos na Copa Libertadores até aqui.

Caso recebam cartão amarelo no Allianz Parque, o atacante e o defensor não poderão defender o Galo na partida de volta das semifinais, na próxima terça-feira (27), no Mineirão.

Já se forem advertidos com o terceiro amarelo no jogo em Belo Horizonte, eles estarão fora da final – os cartões amarelos foram zerados após a fase de grupos e a contagem não será reiniciada novamente.

O vencedor do confronto entre Atlético e Palmeiras disputará a final da Copa Libertadores contra quem levar a melhor no duelo disputado por Flamengo e Barcelona de Guayaquil, do Equador.

A decisão do título continental será disputada em jogo único no dia 27 de novembro, um sábado, no Estádio Centenário, no Uruguai.

Leia mais:

Atlético informa que Arana é dúvida para enfrentar o Palmeiras na Libertadores

Prováveis escalações, dúvidas e desfalques de Palmeiras e Atlético para o jogo desta terça-feira

Hulk revela que era palmeirense quando criança e se declara ao Galo: ‘dou minha vida pelo Atlético'