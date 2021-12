Após a conquista da Copa do Brasil, Tcê Tchê disse que o Galo alcançou o 'Triplete Alvinegro' em 2021

Em 2003, o Cruzeiro foi campeão estadual, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A conquista de três títulos numa mesma temporada foi intitulada pelo clube celeste como “Tríplice Coroa”. Dezoito anos depois, o Atlético repetiu o feito do arquirrival, mas não pretende adotar a mesma nomenclatura ao se referir a três taças levantadas no mesmo ano.

Em entrevista ao SporTV, o volante Tchê Tchê destacou: “conquistamos o Triplete Alvinegro. Fomos orientados a falar Triplete Alvinegro”.

Apesar da fala do camisa 37, o atacante Hulk citou a conquista da "Tríplice Coroa" ao conceder entrevista após a confirmação do título da Copa do Brasil, com vitória sobre o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

No futebol europeu, é comum o uso da expressão “Tríplice Coroa”. Porém, esse “título” é dado a quem conquista a liga nacional, a copa nacional e a copa continental na mesma temporada.

Portanto, se o padrão da Europa fosse repetido no Brasil, seria necessário vencer o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores.

Campeão mineiro, brasileiro e da Copa do Brasil, o Atlético foi até as semifinais da Libertadores. O time comandado por Cuca foi eliminado pelo Palmeiras, de forma invicta.

