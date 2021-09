Em coletiva realizada na manhã desta quinta-feira (30) para anunciar novos investimentos no metrô de BH e inaugurar a pedra fundamental das obras do Centro Nacional de Vacinas da UFMG, o presidente Jair Bolsonaro não perdeu a oportunidade de se declarar um torcedor americano.

“Vocês sabem que eu me sinto um mineiro e torcedor do América de Minas Gerais, o time do coração dos mineiros", declarou.

Em outras ocasiões, Bolsonaro vestiu as camisas de Atlético e Cruzeiro, causando polêmicas nas redes sociais. O presidente também já foi fotografado usando uniformes de times de outros Estados, embora seja palmeirense.

Horas antes de se dizer “um americano”, ele posou para foto com bandeira do Atlético, no Aeroporto de Confins, na região metropolitana.

Leia mais:

Em BH, Bolsonaro critica passaporte da vacina: ‘não somos negacionistas, somos democratas'

Bolsonaro, com arma de brinquedo na mão em BH: ‘quando era moleque, brincava disso’

Bolsonaro vai almoçar com Zema e empresários em BH para tratar do TRF-6