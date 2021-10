Vanderlei Luxemburgo elogiou jogadores e diz que eles apenas reivindicavam direitos adquiridos

O técnico Vanderlei Luxemburgo se manifestou publicamente pela primeira vez desde que os jogadores do Cruzeiro decidiram paralisar as atividades na última semana. Em vídeo divulgado pela assessoria do clube, o treinador evitou usar a palavra "greve" e ressaltou que o movimento, encerrado no último domingo (17), foi uma reivindicação dos atletas para o cumprimento de seus direitos.

“A palavra greve... É uma coisa mais complicada. Eles mostraram insatisfação em relação a atrasos de pagamentos com funcionários e deles e decidiram tomar uma posição, mas sem insurgir contra o clube. Era uma reivindicação de direitos adquiridos”, destacou.

Promessas da diretoria

Luxemburgo ressaltou que a diretoria se reuniu com os jogadores e prometeu apresentar soluções, colocando em dia os vencimentos dos funcionários da Toca da Raposa. Até essa quarta-feira (21), conforme revelou o zagueiro Ramon, os salários ainda não haviam sido pagos.

“Eles (jogadores) colocaram para o clube buscar uma solução. Houve uma reunião, uma conversa inteligente de ambas as partes. A diretoria se colocou à disposição de buscar solução para o Cruzeiro voltar à normalidade”, acrescentou.

Elogios aos jogadores

O treinador ainda elogiou o comportamento dos atletas, que voltaram aos treinamentos a tempo de manter uma preparação para o jogo contra o Avaí, nesta sexta-feira (21), em Florianópolis.

“Os jogadores voltaram no domingo, abdicando do domingo, porque sabem que têm um compromisso importante nesta sexta-feira. Eles se colocaram à disposição, treinando forte, entendendo que tem um jogo de decisão”, disse.

Ainda sem confirmação de permanência para a próxima temporada, Vanderlei Luxemburgo afirmou que está satisfeito por criar um ambiente saudável no clube.

“O importante é que o movimento fluiu de maneira saudável. Não foi algo de torcida vir aqui e quebrar. Não tem mercenário nenhum, os jogadores estão se dedicando ao máximo. Estou satisfeito de estarmos criando um ambiente de Cruzeiro, um ambiente de time grande, que passa por percalços, mas vai se reencontrar. E se reencontrar passa por busca de soluções. Os jogadores estão treinando com afinco”, complementou.

