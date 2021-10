O risco de o Cruzeiro ser rebaixado para a Série C do Brasileiro é de 7,2%, segundo o site Probabilidades no Futebol, do departamento de matemática da UFMG. E para dar fim à possibilidade de descenso, a Raposa precisa também encerrar a série sem vitórias na Segunda Divisão. É o que enfatiza o volante Adriano.

"A equipe teve um crescente. Mas creio que a oscilação também é natural. Futebol é assim. Vem um resultado bom e, logo em seguida, um ruim. Não podemos nos deixar abater. Temos outro jogo em casa. Vamos procurar somar o máximo de pontos para ficar mais acima na tabela", afirmou o meio-campista.

Sem vencer há três partidas (duas derrotas e um empate), a equipe encara o Vila Nova-GO, na segunda-feira (1), às 19h, no Independência, pela 33ª rodada.

"Já começamos a estudar o time deles. Uma equipe bem forte na marcação e que joga bastante no contra-ataque. O professor (Vanderlei Luxemburgo) vai montar uma estratégia para a gente sair vitorioso", disse o volante.

