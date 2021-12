Por meio de seu perfil no Instagram, o atacante Wellington Nem comunicou que não vai permanecer no Cruzeiro para a próxima temporada. O avante aproveitou a deixa para se despedir da torcida e dos companheiros do clube.

“Torcida cruzeirense, informo que eu e o Cruzeiro Esporte Clube não chegamos a um acordo e, por isso, não renovaremos nosso contrato. Agradeço de coração, por todo o carinho recebido. Foi um prazer vestir a camisa celeste de tantas glórias e tradição. Agora é hora de seguir meu caminho; estudar as propostas. Ao Cruzeiro, desejo sorte e sucesso em 2022”, escreveu.

Wellington Nem deixa a Raposa sem marcar um gol sequer nas 23 vezes em que entrou em campo pelos azuis em 2021. Foram 13 jogos como titular e dez saindo do banco de reservas.

A estreia do atleta aconteceu no 3 a 3 com o Botafogo, no Rio de Janeiro, em 10 de julho, e o último duelo foi o empate sem gols com o Náutico, em 25 de novembro.

O contrato de Nem iria até o fim deste ano.

