O Cruzeiro tentou, mas não conseguiu promover o retorno do atacante Willian à Toca da Raposa II. Nesta segunda-feira (20), o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, confirmou oficialmente o acerto do Tricolor com o Bigode.

De acordo com o dirigente, o avante é aguardado ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (21) para exames médicos e firmar vínculo de duas temporadas com o time carioca.

Willian era um dos anseios da Raposa para a temporada 2022. Em entrevista ao Hoje em Dia, em novembro, Lourenço havia dito que o clube celeste estava em tratativas com o Bigode.

O atacante defendeu as cores do Cruzeiro de 2013 a 2016. Com a camisa azul e branca, foi campeão do Brasileirão de 2013 e 2014 e do Mineiro de 2014, disputou 185 partidas e marcou 40 gols.

