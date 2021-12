Um ônibus intermunicipal, da linha 4020 (Imperial/Estação Vilarinho), caiu em uma cratera no início da tarde desta terça-feira (14), no bairro Esplanada, em Santa Luzia, Região Metropolitana de BH. O veículo passava pela rua Francisco Viana Santos quando o asfalto cedeu. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a moradora Indiane Oliveira Fraga, a Prefeitura da cidade está fazendo uma obra no local. "Na semana passada, eles abriram as valas, colocaram o meio fio, mas parece que não asfaltaram de maneira correta, porque assim que o ônibus passou o asfalto cedeu", conta.

Em vídeo gravado momentos após o acidente é possível ver que metade da roda dianteira do veículo ficou presa dentro do buraco. As imagens também mostram que o acostamento da pista não aguentou o peso do ônibus e acabou cedendo.

Para Indiane, mais veículos podem cair nas valas, que ainda não foram fechadas, já que durante o período de chuvas, a força das águas costuma aumentar o tamanho e a profundidade dos buracos.

A reportagem tentou entrar em contato com a Prefeitura de Santa Luzia para saber quando a obra será finalizada e o motivo de o asfalto ter cedido, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

