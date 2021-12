As estações Santa Efigênia, Minas Shopping e Vilarinho do metrô de BH ficarão abertas até às 23h30 entre os dias 18 e 23 de dezembro para atender ao fluxo de usuários dos shoppings próximos aos terminais no período de compras natalinas.

Nas demais estações, após as 23h, os passageiros só poderão desembarcar. Em nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) pede aos usuários do metrô que evitem filas e adquiram seus ingressos com antecedência.

Os trens da CBTU abrem às 5h15 para quem possui cartão ou bilhete de embarque. As bilheterias funcionam entre 5h40 e 23h.

Cabe lembrar que o uso de máscaras segue obrigatório para a utilização do metrô.

Leia também:

Em resposta a Zema, Assembleia decide votar projeto que congela IPVA de 2022 nos valores de 2020

Projetos sociais de BH arrecadam presentes e alimentos para o Natal; ainda dá tempo de ajudar