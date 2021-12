Nesta terça-feira (14), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para os próximos três dias, principalmente nas regiões Central, Oeste, Sul e Triângulo Mineiro. Segundo o instituto, o volume de chuva acumulado deverá ser expressivo e pode

chegar a 100 mm por dia.

De acordo com o órgão, a precipitação também pode vir acompanhada de ventos intensos de até 60 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Para as regiões Central, Noroeste, Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri, a previsão para os próximos dias é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Em Belo Horizonte, a estimativa do Inmet é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas até o próximo sábado (18). Ainda assim, a temperatura fica estável na capital nos próximos dias, com máxima de 28º C e mínima de 17° C.

Em caso de evento extremo/severo de chuva e ventania procure a Defesa Civil do seu município.



Cidades em situação de emergência

O governo de Minas decretou situação de emergência em 58 cidades em decorrência dos estragos causados pela chuva que atinge o Estado desde o início do mês. A medida foi publicada no Diário Oficial do Executivo desta terça-feira (14).

De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, cinco pessoas morreram em decorrência das chuvas desde o começo do período conhecido por grandes precipitações, há pouco mais de um mês.

