O ônibus que levava 47 passageiros e caiu em um barranco na BR-381, em João Monlevade, na Região Metropolitana de BH, estava habilitado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), mas com a licença de viagem inadequada, informou a ANTT nesta quarta-feira (29). O veículo se acidentou durante uma viagem de Belo Horizonte para Guarapari (ES) e deixou 30 feridos e duas pessoas mortas.

Segundo a agência, o ônibus estava autorizado "para realizar o transporte de passageiros na modalidade de fretamento na frota da empresa Transportadora Turística LTDA". No entanto, apurações preliminares da ANTT apontam que a licença de viagem foi emitida de maneira inadequada, uma vez que constavam apenas 10 nomes na lista de passageiros e o veículo transportava 47 pessoas. Ainda conforme a agência, as licenças de viagem também foram emitidas para a empresa Jundiá Transportadora Turística.

Em nota, a Jundiá lamentou o acidente e disse que o veículo estava com a documentação e manutenção em dia, com licença para viagem expedida e aprovada pela ANTT. Ela informou ainda que os motoristas são registrados na empresa e no órgão regulador e que estão com testes e exames em dia.

A empresa de transportes disse que continua dando suporte aos passageiros e ao motorista que estiveram envolvidos no acidente e que prestará assistência às famílias das vítimas. A Jundiá ressaltou que todas as suas viagens são cobertas por seguro, para garantir a plena assistência dos passageiros, motoristas e demais funcionários.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas e a transportadora irá aguardar e prestar suporte necessário "para que os órgãos responsáveis analisem, com a máxima brevidade, os fatores que causaram o acidente e que medidas de segurança sejam implementadas no local para evitar que fatos como este se repitam".

Em relação ao número de passageiros quatro vezes maior do que o autorizado pela licença de viagem, a Jundiá informou que aguarda posicionamento da diretoria.

