Um ônibus tombou no Anel Rodoviário, na altura do Viaduto São Francisco, no sentido Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (11). O veículo da linha 8151(BH Shopping/Shopping Del Rey) ficou atravessado na via.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, havia duas pessoas no veículo, além do motorista e ninguém se feriu. A corporação informou que ainda não se sabe o que causou o acidente, mas que chovia no momento. Depois de tombar na pista, o coletivo colidiu com a mureta de proteção da via. Partes da estrutura de concreto atingiram um carro que passava no sentido contrário, mas também não houve vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, com o tombamento do ônibus houve derramamento de combustível, mas a situação foi controlada. O veículo já foi removido do local e o trânsito já foi liberado.

Leia também

Carnaval de BH em 2022 ainda é incerto; menos de 30% dos jovens de 20 a 30 anos se vacinaram

Mineirão entrega à Polícia Civil imagens que mostram suspeito de assediar torcedora do Atlético