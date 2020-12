A pequena Cedro do Abaeté, na região Central de Minas, considerada até poucos dias a única cidade do Brasil livre do coronavírus, confirmou os dois primeiros casos de Covid-19. Os dados são do boletim epidemiológico, divulgado nesta segunda-feira (14) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Na última semana, o município de cerca de 1.200 habitantes havia descartado um caso de infecção. Tratava-se de um homem, de idade e identidade não revelados, que procurou atendimento médico com sintomas parecidos aos da doença. O paciente, porém, não era morador do município e sim de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, segundo a assessoria da prefeitura.

Ele possui um sítio em Cedro do Abaeté e estava de passagem pelo local. O homem realizou dois testes, sendo um deles positivo. Não há informações sobre o resultado da contraprova. O caso, de acordo com a secretaria de Saúde, deve ser contabilizado em Contagem, por ser a cidade de origem do paciente. Ele estava internado em um hospital de Abaeté, cidade vizinha ao município, e já teve alta.

Boletim epidemiológico

Conforme o levantamento, em 24 horas, Minas registrou 980 novos casos de Covid. Ao todo, 469.003 mineiros já se infectaram com o vírus. No mesmo período, 10 pessoas perderam a vida por complicações da doença, alcançando a marca de 10.711 óbitos pela enfermidade. Dos 853 municípios mineiros, 690 atestaram ao menos uma morte por conta do coronavírus.

Belo Horizonte é o epicentro da pandemia no Estado, com 55.846 casos e 1739 óbitos. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, vem logo atrás, com 39.358 infectados e 722 mortes.

Segundo a SES, 423.918 pessoas se recuperaram da doença em Minas e outras 34.374 seguem em observação.

Leia também:

A duas semanas do Natal, preço das carnes pode variar até 218% na Grande BH

Incêndio em casa de ração mata animais presos em gaiolas, em Contagem