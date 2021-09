A população adulta de 258 municípios mineiros foi 100% vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, conforme levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado nesta sexta-feira (10). O número representa 30% do total de 853 cidades.

Os dados, no entanto, podem ser maiores já que algumas cidades que já concluíram essa etapa ainda não constam no levantamento da SES. Caso de Belo Horizonte, que concluiu a imunização dos maiores de 18 anos semana passada, mas não consta no relatório do Estado.

Na região metropolitana, segundo a SES, Contagem aparece na lista com quase 426 mil pessoas acima de 18 anos imunizadas. Em Nova Lima, foram vacinados 76 mil pessoas.

Em Minas, 84% dos adultos receberam a primeira dose do imunizante, e 39% já receberam a vacinação completa, segundo o Painel Vacinômetro.

Confiras as cidades Estado com aplicação da primeira dose em todo público adulto:

Abadia dos Dourados

Água Comprida

Aguanil

Aimorés

Alagoas

Albertina

Além Paraiba

Almenara

Alpercata

Alterosa

Alvarenga

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Araçaí

Aracitaba

Arantina

Arapuá

Arcebugo

Argirita

Arinos

Astolfo Dutra

Ataleia

Bambuí

Bandeira

Barão de Monte Alto

Barroso

Bela Vista de Minas

Belmiro Braga

Belo Oriente

Belo Vale

Berilo

Berizal

Bertopolis

Bias Fortes

Bicas

Bocaina de Minas

Bom Jesus do Galho

Bonfim

Bonfinopolis de Minas

Borda da Mata

Cabeceira Grande

Cabo Verde

Cachoeira de Pajeú

Cachoeira Dourada

Campanário

Campo do Meio

Campos Gerais

Canápolis

Candeias

Cantagalo

Capetinga

Capitão Andrade

Carangola

Caratinga

Carmésia

Carmo do Paranaíba

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carvalhópolis

Cedro do Abaeté

Central de Minas

Chácara

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Claraval

Claudio

Confins

Conselheiro Pena

Contagem

Coroaci

Coronel Pacheco

Córrego Danta

Córrego Fundo

Córrego Novo

Couto Magalhães de Minas

Cristais

Cuparaque

Descoberto

Diogo de Vasconcelos

Dionisio

Divino das Laranjeiras

Divisópolis

Dom Bosco

Dom Viçoso

Dona Euzebia

Dores de Campos

Dores de Guanhães

Dores do Indaiá

Douradoquara

Estrela Dalva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Fama

Faria Lemos

Felisburgo

Fernandes Tourinho

Formiga

Formoso

Francisco Badaró

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Galileia

Gameleiras

Goiabeira

Goianá

Gonzaga

Grupiara

Guaraciaba

Guaranesia

Guarará

Guidoval

Igaratinga

Iguatama

Ipatinga

Ipuiuna

Itabirinha de Mantena

Itamarati de Minas

Itamonte

Itanhomi

Itapagipe

Itatiaiuçu

Itau de Minas

Itauna

Itueta

Itueta

Jacinto

Jaguaraçu

Jampruca

Jenipapo de Minas

Jequitinhonha

Joaíma

Jordânia

José Raydan

Lamim

Laranjal

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Madre de Deus de Minas

Mantena

Mar de Espanha

Maripa de Minas

Materlândia

Mathias Lobato

Matias Barbosa

Matozinhos

Matutina

Mendes Pimentel

Mesquita

Miradouro

Miraí

Monte Belo

Monte Formoso

Muriaé

Nacip Raydan

Natalandia

Natércia

Nova Lima

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira Fortes

Oratórios

Pai Pedro

Paineiras

Pains

Palma

Paraguaçu

Passa Quatro

Passa Vinte

Passabém

Patrocinio do Muriaé

Pavão

Pedra Azul

Pedra do Indaiá

Pedro Leopoldo

Pedro Teixeira

Pequeri

Periquito

Pescador

Piau

Piedade do Rio Grande

Pirapetinga

Pirapora

Poço Fundo

Poté

Pouso Alto

Pratápolis

Presidente Bernardes

Presidente Juscelinio

Presidente Kubistchek

Recreio

Resplendor

Riachinho

Rio Casca

Rio Doce

Rio Manso

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rio Preto

Ritapólis

Rochedo de Minas

Rosario de Limeira

Rubim

Salto da Divisa

Santa Barbara do Tugurio

Santa Cruz de Minas

Santa Efigenia de Minas

Santa Maria de Itabira

Santa Maria do Salto

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santana de Cataguases

Santana de Pirapama

Santana do Deserto

Santana do Jacaré

Santo Antonio do Aventureiro

Santo Antonio do Jacinto

Santo Antonio do Monte

São Domingos do Prata

São Felix de Minas

São Francisco Sales

São Geraldo

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São Gonçalo do para

São João Dao Manteninha

São João das Missões

São João de Manteninha

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Varginha

São Jose da Safira

São Jose do Divino

São João Del Rei

São Romão

São Sebastião do Rio Preto

Sardoa

Sem Peixe

Senador Cortes

Senhora do Porto

Serra da Saudade

Serranópolis

Silvianopolis

Sobralia

Tabuleiro

Timotéo

Tombos

Umburatiba

Uruana de Minas

Vazante

Veríssimo

Virgem da Lapa

Virgolandia

Volta Grande

Wenceslau Braz

