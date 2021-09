A manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reúne famílias, crianças e idosos na manhã desta terça-feira (7), em Belo Horizonte. O ato é realizado na Praça da Liberdade, na região Centro-Sul, desde as 10h.

Aos 92 anos, a belo-horizontina Sada Toche Pereira saiu de casa na capital pela manhã e, vestida de verde e amarelo, usava um megafone para declarar apoio a Bolsonaro.

“Participo de movimentos assim há anos e este é o segundo em 2021”, disse ao Hoje em Dia, afirmando que defende a liberdade e que está no protesto para defender as propostas do presidente. “Fique tranquilo, estamos com você”, concluiu.

Em BH, os apoiadores lotam a praça desde as primeiras horas do ato, provocando aglomerações. Muitos estão sem máscara e não respeitam as medidas de proteção contra a Covid-19.

No local, os manifestantes cantam o hino nacional, músicas do cantor Sérgio Reis e carregam faixas com frases em inglês e português, como “Bolsonaro estamos com você”, “Queremos sanear o supremo” e “Aapoio ao voto impresso auditável”.

