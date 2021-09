Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se ajoelharam e rezaram ao redor da bandeira do Brasil durante manifestação realizada na manhã desta terça-feira (7), em Belo Horizonte. O grupo se reúne na Praça da Liberdade, região Centro-Sul da capital mineira, desde as 10h.

Manifestantes se ajoelham e rezam ao redor de bandeira do Brasil durante ato em BH pic.twitter.com/eubjh9Tmhq — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) September 7, 2021

Durante o ato, um pequeno grupo ficou em silêncio e de cabeça baixa, enquanto um dos apoiadores pedia orações para o país. Em seguida, os manifestantes andaram ao redor da praça com a bandeira em mãos.

Mais cedo, os participantes do protesto cantaram o hino brasileiro em coro. Além disso, músicas do cantor Sérgio Reis ditaram o ritmo do ato.

Em BH, a manifestação do feriado de 7 de Setembro ocorre de forma pacífica. Os apoiadores lotam o local de encontro, o que provoca aglomeração. Muitos estão sem máscara e não respeitam as medidas de proteção contra a Covid-19.

