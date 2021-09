Manifestantes reunidos na praça Afonso Arinos, no Centro de Belo Horizonte, seguem os protestos de 7 de Setembro de forma pacífica e organizada. Devido à proximidade entre os protestos contrários e favoráveis ao governo, alguns participantes de ideologias opostas se encontraram no deslocamento aos pontos de encontro, mas sem registros de confusão.

Os atos a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acontecem na Praça da Liberdade, região Centro-Sul da cidade. Por isso, algumas pessoas acabam passando por vias próximas ao protesto contrário ao governo federal.

Ao longo dos discursos, lideranças como a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e o Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST), reforçaram a ideia de um protesto seguro e unificado.

Eles pedem para que todos os presentes usem máscara e mantenham o distanciamento social, além de seguir os protestos contra Bolsonaro de forma pacífica.

Unidades da BHTrans e Guarda Municipal fazem o reforço da segurança no local, que também conta com viaturas da Polícia Militar. Até o momento, não foram registradas ocorrências.

O grupo deve seguir para a Praça da Estação, no hipercentro da metrópole, onde seguirá com a manifestação contrária ao governo. O movimento é conhecido como "Grito dos Excluídos", tradicional ato do Dia da Independência.

Pró Bolsonaro

Os manifestantes a favor de Bolsonaro, em sua maioria, estão vestidos de verde e amarelo e carregam bandeiras do Brasil. No local, o grupo grita palavras de ordem e dizeres como “Presidente, eu autorizo” e “ a nossa bandeira jamais será vermelha”. O hino do Brasil e músicas do cantor Sérgio Reis também ditam o ritmo do protesto.

Até o momento, o ato ocorre de forma pacífica. O movimento, porém, provoca aglomerações. Muitos dos manifestantes estão sem máscara e não respeitam as medidas de proteção contra a Covid-19.

