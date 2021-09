Apoiadores de Jair Bolsonaro (sem partido) se reúnem, na manhã desta terça-feira (7), em Belo Horizonte, em manifestação a favor do presidente da República. O ato, que está sendo realizado na Praça da Liberdade, região Centro-Sul da capital mineira, provoca aglomerações. Muitos estão sem máscara de proteção contra a Covid-19.

Os manifestantes, em sua maioria, estão vestidos de verde e amarelo e carregam bandeiras do Brasil. No local, o grupo grita palavras de ordem e dizeres como “Presidente, eu autorizo” e “A nossa bandeira jamais será vermelha”. O hino do Brasil e músicas do cantor Sérgio Reis também ditam o ritmo do protesto.

Manifestantes já se aglomeram na Praça da Liberdade. Muitos estão sem máscara de proteção contra a Covid-19 pic.twitter.com/QiP68O34f3 — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) September 7, 2021

O sertanejo ganhou espaço entre a ala bolsonarista após divulgar vídeo contra o Senado e incitando a invasão do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele também sugeriu uma greve dos caminhoneiros para o feriado do Dia da Independência.

Além do apoio a Jair Bolsonaro, os manifestantes pedem a autorização do voto impresso auditável - a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) foi derrubada em agosto pela Câmara dos Deputados, em Brasília. Até o momento, o ato em BH ocorre de forma pacífica.

