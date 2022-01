O abastecimento de água em bairros da região Nordeste de Belo Horizonte está sendo retomado gradativamente no fim deste domingo (16) até a madrugada de segunda-feir a (17), informou a a Copasa. A interrupção do abastecimento atingiu os bairros Cachoeirinha, Canadá, Cidade Nova, Colégio Batista, Concórdia, Da Graça, Horto Florestal, Lagoinha, Nova Floresta, Renascença, Sagrada Família, São Cristóvão, Silveira e União.

O motivo do desabastecimento foi uma obra para tapar um buraco na avenida Cristiano Machado, na entrada do túnel Lagoinha, no bairro Colégio Batista.

A Copasa informou que a normalização do fornecimento deve ocorrer aos poucos e que até o total restabelecimento, caminhões-pipa permanecem abastecendo unidades de saúde, e técnicos da companhia seguem realizando manobras operacionais para agilizar a recuperação do sistema no local.



A distribuidora orientou que, se após esse período, algum cliente enfrentar problemas com o abastecimento, deve informar o endereço completo do imóvel à Copasa, para que a situação seja regularizada o mais breve possível. Os canais de relacionamento são gratuitos e funcionam 24 horas por dia.

Site: www.copasa.com.br; aplicativo “Copasa Digital” ou central de atendimento telefônico, no número 115.

