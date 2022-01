Três pessoas ficaram feridas após uma colisão entre dois veículos na BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), na tarde deste domingo, 16.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, inicialmente, havia suspeita de que uma das vítimas, uma mulher, estivesse presa às ferragens de um dos automóveis. No local, os militares constataram que havia suspeita de fratura no tórax da vítima, mas que ela estava apenas retida dentro do veículo, sentindo dor, devido ao impacto. Por isso, foi necessária a imobilização e a sua retirada do carro pelos militares.



As três vítimas foram resgatadas com sinais vitais preservados e encaminhadas, pelo Corpo de Bombeiros, à Via 040, concessionária da rodovia, para encaminhamento ao hospital.



De acordo com a Corporação, também foi necessário jogar serragem na via, já que houve vazamento de óleo, mas a via já foi liberada.

