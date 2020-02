Chegou o momento de colocar a fantasia e cair no pré-carnaval de Belo Horizonte! O aquecimento para a Festa de Momo promete arrastar muitos foliões neste fim de semana com shows dos tradicionais blocos Baianas Ozadas, Havayanas Usadas, Beiço do Wando, Então, Brilha! e outras atrações.

Pabllo Vittar agita os belo-horizontinos neste sábado (8)

Para trazer mais agito à folia, a cantora Pabllo Vittar chega à capital para um show aberto ao público neste sábado (8), na Praça da Estação, com o bloco carioca Chá da Alice. Por lá, também acontece apresentação do bloco Baianas Ozadas.

Tradição da capital, o Concurso de Marchinha Meste Jonas define, nesta sexta-feira (7), as 15 marchinhas e cinco músicas que irão disputar a canção do Carnaval de BH.

A programação também traz atrações para a criançada com as apresentações da Ala Infantil do Baianas Ozadas, neste sábado (8), na A Fábrica, e o bloco Jojo e Palito na Praça da Olga Batti Barbosa.

Devido às chuvas dos últimos dias, os blocos podem ter os ensaios cancelados ou o trajeto alterado. Foi o caso do bloco Família ZN, que teve mudança no local de dispersão por risco de alagamento.

Confira a programação:

Sábado (8)

Baianas Ozadas + Ala infantil

Não informado valor dos ingressos

A Fábrica (av. Tereza Cristina, 295 - Prado)

9h

Andacunfé

Gratuito

Rua Maestro Delê Andrade, 859 - Santa Efigênia

Jojo e Palito

Gratuito

Praça Olga Gatti Barbosa

9h

Os Baianinhas

Gratuito

Praça de Eventos Via Brasil

10h



Queimando Filme

Gratuito

Galpão Cine Horto

10h



Haja Amor

Gratuito

Armázem do Campo (av. Augusto de Lima, 2136 - Barro Preto)

10h



Pena de Pavão de Krishna

Gratuito

Rua Arthur de Sá, 380 - União

10h



Asa de Banana

Gratuito

Praça Geraldo Torres

11h30



Festival Sensacional

Ingresso por R$ 50 disponível no link.

Esplanada do Mineirão

12h



Chá da Alice (Pabllo Vittar + Baianas Ozadas)

Retirada de ingressos gratuitos pelo link (Doação de 1kg de alimento não perecível)

Praça da Estação

12h às 19h

Batiza

Ingresso por R$ 20 disponível no link

Rua Euclides Andrade, 236 - Santo André

12h



Morreu Bahia

Gratuito

Rua da Bahia com Guajajaras (Centro)

12h

Batuque Coletivo + Ziriguidum

Ingresso solidário com a doação de 1kg de alimento

Rua Gumercindo Couto e Silva, 195

13h

Esquina

Ingressos por R$ 12

O Muringueiro (R. Juacema, 416 - Graça)

13h



Tchanzinho Zona Norte

Gratuito

Chopperia Guarani

13h

Vexame

Gratuito

Praça da Seresta

13h



Que Nem Pinto No Lixo

Gratuito

Rua Catanduvas, 380 - Renascença

Cefet com Banana

Gratuito

Av. Brasil, 1445 - Santa Efigênia

13h

Os Batera

Gratuito

Afro Pub (av. do Contorno, 2170 - Floresta)

13h



Sagrada Profana

Gratuito

Praça José Assis Brasil

13h



Juventude Bronzeada + Swing Safado

Ingressos por R$ 15

Catavento Cultural (rua. Ozanam, 700 - Ipiranga)

14h



Me Deixe

Gratuito

Rua Bernado Guimarães, 2612 - Santo Agostinho

14h



Lavô Tá Novo + Alô, Abacaxi!

Ingresso solidário com a doação de fraldas, leite, água mineral, itens de higiene pessoal e materiais de limpeza. Disponível no link

Giro - Espaço Gofree (rua Francisco Soucasseaux, 54 - Lagoinha)

14h



Transborda

Ingresso solidário com um 1kg de alimento não perecível

Rua Tico Tico, 185 - Caiçara

14h



Com Sagrados + Putz Grilla + Sexta, Ninguém Sabe?

Gratuito

Av. Pretolina com Conselheiro Lafaiete

14h

Família ZN

Não informaram

Rua Henrique Tann,

15h

Bloquinho do Tampinha: Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro + Hott + Baianas Ozadas + Baianeiros

Ingresso por R$ 120 disponível no link

Esplanada do Mineirão

15h



Fui Pobre Mas Nem Lembro

Gratuito

Rua Ilacir Pereira Lima, 183

15h



Tricolor

Ingresso por R$ 5 disponível no link

Rei Raja (av. Raja Gabáglia, 1201 - Luxemburgo)

15h



Gato Escalado

Ingresso por R$ 35 disponível no link

Maria das Tranças - Savassi

16h



Baião de Rua

Gratuito

Rua Paraíba, 805 - Santa Efigênia

16h



Xibiu

Ingressos por R$ 8 disponível no link

Maria das Tranças - São Francisco

16h



Fofoca

Gratuito

Casa de Portugal (av. Santa Rosa, 556 - São Luiz)

16h

Tamborins Tantãs

Gratuito

Mercado Central (Augusto de Lima)

17h



Tiozões do Pagode

Ingressos por R$ 10

Bar Yanã (R. Niquelina, 765 - Santa Efigênia)

19h



Garotas Solteiras + Então, Brilha! + Alô, Abacaxi

Ingresso por R$ 30 disponível no link

Lab (av. do Contorno, 6342 - Savassi)

23h



Domingo (9)



Volta, Belchior

Ingressos por R$ 10 (O Bloco vai arrecadar doações de produtos de limpeza e de higiene pessoal)

Samba Queixinho (av. do Contorno, 1328 - Floresta)

10h

Haja Amor

Gratuito

Armazém do Campo (av. Augusto de Lima, 2136 - Barro Preto)

10h



Faraó

Gratuito

A Fábrica (av. Tereza Cristina, 295 - Prado)

10h



Beiço do Wando + Pacato Cidadão + Garota Eu Vou Pro Califórnia

Ingressos gratuitos pelo link

Rua Guajajaras, 1793 - Barro Preto

10h

Como te lhama?

Gratuito

Rua Belém, 2001 - Pompéia

10h



Alfredim

Gratuito

Rua Vila Rica, 637 - Padre Eustáquio

11h

Bateria Majestosa

Gratuito

Quadra Cidade Jardim (rua do Mercado, 40 - Conj. Santa Maria)

12h



Flor & Amar

Gratuito

Rua Imbiras c/ Joaquim Clemente

12h



Do seu Bento a Dona Lúcia

Gratuito

Praça Arcangelo Maletta

13h



Embriagalo

Entrada com doação de 1kg de alimento

Pulero (av. Francisco Sá, 76 - Prado)

13h



Carnaval das Mina

Gratuito

Rua Guaicurus, 50 - Centro

13h30



Então, Brilha! + PPK

Ingressos por R$ 15

Catavento Cultural (rua. Ozanam, 700 - Ipiranga)

14h



Da Língua

Ingressos gratuitos disponíveis no link

Jeremias Arte Bar (rua. Codajás, 686 - São Gabriel)

14h



Chega o Rei + Nega Biruta

Gratuito

Praça Chuí - João Pinheiro

14h



Fúnebre

Ingressos por R$ 10

Granfinos (av. Brasil, 326 - Santa Efigênia)

14h



Babadan

Gratuito

Praça 15 de junho

14h



Filhos da PUC + Bloco do Marcão

Ingresso por R$ 20 disponível no link

Porcão (av. Raja Gabáglia, 2671 - São Bento)

14h



Ziriguidum

Gratuito

Praça Santa Rita

14h



Esquina

Ingressos por R$ 12

Clã Espaço Cultura (rua. Bernardo Cisneiros, 12 - Aparecida)



Havayanas Usadas

Ingressos por R$ 15 disponível no link

A Fábrica (av. Tereza Cristina, 295 - Prado)

15h



Afro Fala Tambor

Gratuito

Viaduto Santa Tereza

15h



Abre Que To Passanu

Não informaram

Mito Bar (Rua Pium-Í, 672 - Anchieta)

15h



Baião de Rua + Luz de Tieta

Ingresso solidário com entrada até 16h30 disponível no link

Distrital (R. Opala, s/n - Cruzeiro)

15h



Volta, Belchior

Ingressos por R$ 10

Desespetados (av. Francisco Sá, 126 - Gutierrez)

16h



Alalaor

Ingressos por R$ 10

Maria das Tranças - São Francisco

16h



Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro

Ingressos por R$ 10 até 18h na portaria

Choperia Guarani (Av. Waldomiro Lobo, 1589 - Guarani)

16h



Transborda

Gratuito

Espeteria Du Paizão (av. Brg. Eduardo Gomes, 1745 - Glória)

16h

*Amanda Souza, sob supervisão de Cássia Eponine.