Além da chuva que cai em Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira (28), dois acidentes registrados no Anel Rodoviário e na rodovia BR-040, em Contagem, na Região Metropolitana, causam interdições, lentidão e, portanto, dificultam a vida do motorista nesta data. Uma pessoa ficou ferida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um automóvel chocou-se na traseira de um ônibus, na pista marginal da rodovia BR-040, altura do bairro Kennedy, em Contagem, deixando uma pessoa ferida, próximo ao Ceasa. No local, o reboque e a perícia são aguardados. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Segundo a Via 040, concessionária que administra o trecho, o acidente ocorreu por volta das 9h no km 527 e interditou a pista marginal, que dá acesso às importantes avenidas Helena de Vasconcelos Costa e Severino Ballesteros.

No Anel Rodoviário, um acidente ocorrido por volta das 8h ainda deixava o trânsito ruim no sentido Rio de Janeiro por volta das 9h30, no encontro com a rodovia BR-356. Apesar de não ter havido interdição, a lentidão no local chegou a 8 quilômetros.

Acidente ocorreu próximo à Ceasa, em Contagem

