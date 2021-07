Desde o início da pandemia no Brasil, em março do ano passado, o número de viagens realizadas nos aeroportos reduziu consideravelmente, mas a expectativa é que o setor volte a crescer com as férias de julho. O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana da capital, estima receber cerca de 600 mil passageiros ao longo deste mês, um número 30% maior do que o de junho de 2021.

Sobre o número de voos, a expectiva é de cinco mil - aumento de 20% em comparação ao mês anterior.

Mesmo que o número seja animador, a comparação com o mundo pré-pandêmico demonstra uma queda brusca. Em julho de 2019, o BH Airport recebeu 997.903 passageiros, cerca de 60% a mais do que a previsão para o mesmo mês em 2021. Quanto ao número de aeronaves, a queda foi de 46,5%, pois 9348 passaram por lá em julho de 2019.

O mercado está otimista. Clayton Begido, gestor de Conectividade e Aviação da empresa responsável pelo aeroporto, disse que “para este mês, temos a expectativa de alta no fluxo de pessoas e de operações, sobretudo por conta das férias de julho. Para atender a demanda dos mineiros, teremos o retorno das rotas para Cabo Frio, Florianópolis e João Pessoa e, vale ressaltar, o início das operações da Itapemirim”.

Em junho de 2021, foram atendidos 37 destinos. Na lista, estão: Aracaju (SE), Belém (PA), Porto Seguro (BA), Barreiras (BA), Brasília (DF), Cabo Frio (RJ), Cuiabá (MT), Congonhas (SP), Carajás (PA), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Galeão (RJ), Guarulhos (SP), Governador Valadares (MG), Goiânia (GO), Ilhéus (BA), Jericoacoara (CE), João Pessoa (PB), Marabá (PA), Maceió (AL), Montes Claros (MG), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Santos Dumont (RJ), São Luís (MA), Salvador (BA), Teixeira de Freitas (BA), Uberaba (MG), Uberlândia (MG), Comandatuba (BA), Campinas (SP), Vitória da Conquista (BA), Vitoria (VIX), e os internacionais Lisboa (Portugal) e Panamá.

Comparando com o cenário pré-pandêmico, a redução de destinos não foi tão grande assim. Antes, eram oferecidos voos para 45 lugares, sendo cinco internacionais, incluindo Orlando (Estados Unidos), Fort Lauderdale (Estados Unidos) e Buenos Aires (Argentina), além de Lisboa e Panamá.

Medidas de proteção

Para a segurança de todos, o aeroporto está seguindo as orientações da Agência de Aviação Civil (Anac). Em todo o aeroporto, foi disponibilizado álcool em gel e instaladas barreiras de proteção nos locais de atendimento aos usuários e adesivos de orientações para piso, assentos, banheiros e elevadores.

A higienização e desinfecção do local foram reforçadas e está sendo feita uma campanha de conscientização sobre a importância do distanciamento, de usar máscara e manter as mãos limpas.

“Estamos tomando todas as medidas necessárias para combater e prevenir a Covid-19. Os passageiros podem ter a tranquilidade que é seguro circular pelo aeroporto e também voar”, reforça Begido.

Para os voos internacionais, os passageiros devem apresentar um teste PCR para Covid-19, feito com até 72 horas de antecedência.

