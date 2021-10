As agências do INSS em Belo Horizonte estarão fechadas na próxima segunda-feira (1). O serviço será interrompido devido à mudança do ponto facultativo do Dia do Servidor, comemorado nesta quinta-feira (28) para a próxima semana.

De acordo com a superintendência do instituto, a decisão foi tomada para manter os atendimentos já agendados para esta semana e evitar transtornos para os beneficiários que tiveram que remarcar suas visitas às agências.

Quem precisa buscar informações, pedir benefícios ou agendar serviços pode fazer pelo site Meu INSS, neste link, ou pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

