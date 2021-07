O Hospital da Baleia completou 77 anos no último domingo (4) e lançou uma campanha solidária, com a meta de arrecadar R$ 77 mil para manter o funcionamento da instituição. As doações podem ser feitas pelo Pix, através da chave de e-mail rededeamigos@hospitaldabaleia.org.br. A campanha foi criada pela Rede de Amigos do Hospital da Baleia, que existe há três décadas.

Mantida pela Fundação Benjamin Guimarães, a unidade de saúde presta atendimento nas áreas de nefrologia, oncologia adulta e pediátrica, ortopedia, pediatria, cirurgia bariátrica e metabólica e dispõe de tratamento e reabilitação de fissuras labiopalatais e deformidades craniofaciais. Atualmente, o serviço de oncologia atende 88% dos municípios mineiros, sendo 95% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A diretora-presidente, Tereza Guimarães Paes, ressalta que “o Baleia conta com a solidariedade da população em mais um ano, para que os mineiros possam também continuar contando com o hospital”.

Leia mais:

Fhemig abre processo seletivo para médicos em BH: contratos temporários e em hospitais de emergência

Morador de Viçosa tomou quatro doses de vacinas contra Covid-19, afirma prefeitura