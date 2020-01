A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que sete pacientes foram internados em Minas Gerais, nos últimos dias, com insuficiência renal e alterações neurológicas. Dentre os hospitalizados estão os quatro moradores do bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte.

O caso deles ganhou repercussão no início deste ano e, nas redes sociais, a hipótese de intoxicação ou envenenamento foi levantada. Contudo, o Estado informou que os exames dos pacientes não foram concluídos e que investiga o que provocou a enfermidade.

Até o momento, a SES foi notificada de cinco pacientes na capital. Os outros dois são de Nova Lima (Grande BH) e Ubá (Zona da Mata). Por enquanto, não há ligação entre eles. O que se sabe, até o momento, é que todas as vítimas são homens, com idades que variam entre 23 e 76 anos.

Sintomas

Conforme a secretaria, os sete enfermos apresentaram os mesmos sintomas: náusea, vômito e dores abdominais associados à insuficiência renal aguda grave. Alguns pacientes ainda tiveram alterações neurológicas, como paralisia facial, borramento visual, perda parcial da visão, alteração na sensibilidade e paralisia.

Após os primeiros sinais da enfermidade, eles levaram menos de três dias para serem hospitalizados. "Seis deles internados em hospitais da Região Metropolitana de Belo Horizonte e um em Juiz de Fora", detalhou a SES.

Exames estão sendo realizados e amostras analisadas. Enquanto não há respostas, os casos continuam a intrigar tantos os moradores do Estado quanto autoridades de saúde.

Investigação

Os casos começaram a ser investigados no dia 30 de dezembro, depois que o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS Minas) foi notificado da ocorrência de um paciente com de insuficiência renal aguda com alterações neurológicas em BH. No dia seguinte, um segundo paciente foi hospitalizado, em Juiz de Fora, com sintomas semelhantes.

"A partir dessas notificações foi desencadeada uma investigação conjunta do CIEVS Minas e CIEVS BH com o objetivo de esclarecimento diagnóstico e busca de novos casos", explicou a secretaria. Posteriormente, os órgãos de saúde pública descobriram que, em 19 de dezembro, um paciente já havia sido internado com a enfermidade misteriosa.

Após o aparecimento dos casos, todas as unidades de saúde do Estado foram orientadas a informar, imediatamente, sobre ocorrências semelhantes.

Boatos

Nas redes sociais, surgiram boatos de que os moradores do bairro Buritis teriam sido intoxicados ou envenenados por uma cerveja. Contudo, a relação da doença com a bebida não foi comprovada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) de BH.

O órgão da prefeitura abriu inquérito epidemiológico para investigar os casos, mas, até o momento, os laudos não foram concluídos. Bebidas e alimentos consumidos pelos pacientes estão sendo analisados e amostras biológicas foram recolhidas e encaminhadas para laboratório.

