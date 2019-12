O corpo de Bombeiros informou, na tarde desta quarta-feira (4), que foi localizado o corpo de uma mulher de 59 anos que estava no carro arrastado pela enxurrada durante um forte temporal no início da noite de segunda (2), em Sete Lagoas, na região Central de Minas. A vítima foi localizada dentro de uma propriedade no bairro Verde Vale, a 1,5 km do local em que o carro foi atingido pela enxurrada.

Maria Regina de Deus era passageira de um Chevrolet Ônix que havia chamado por um aplicativo de transporte individual. O carro em que estavam ela e o motorista foi arrastado pela enxurrada na avenida Prefeito Alberto Moura por mais de um quilômetro. O veículo e o motorista foram localizados na terça-feira (3).

Nesta quarta, 12 bombeiros fizeram as buscas pela mulher, divididos em três equipes. Também contaram com ajuda de drones da Polícia Militar e de um cão farejador. Na terça, as equipes realizaram buscas em uma área de aproximadamente 3 km de extensão as margens do córrego.

Caso o corpo localizado seja identificado como da vítima do temporal em Sete Lagoas, subirá para cinco o número de pessoas mortas neste período chuvoso, iniciado em outubro.

Leia mais:

Chuva intensa provoca alagamentos e estragos na histórica Diamantina

Fortes chuvas deixam moradores de BH em alerta para o risco de queda de árvores