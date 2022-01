Após o transbordamento de uma barragem em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), o congestionamento na BR-040 já chega a 2 km. Ainda não há previsão para a liberação da via. De acordo com a Via-040, concessionária que administra a rodovia, motoristas de carros de passeio podem fazer o desvio passando por Casa Branca, saindo na estrada no sentido de Piedade do Paraopeba.

Já os veículos de grande porte, como caminhões, carretas e ônibus, não contam com desvios previstos até o momento. Conforme a Via-040, o ideal é que os condutores evitem passar pelo local.

O fechamento da rodovia acontece no km 562. A concessionária aguarda a limpeza da via e liberação do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

A interdição da rodovia ocorreu após o transbordamento de um dique de contenção da água da chuva da barragem Mina do Pau Brano, da empresa de mineração Vallourec.

De acordo com o porta-voz dos Bombeiros, tenente Pedro Aihara, o dique não possui problema estrutural e nenhuma comunidade próxima foi afetada. "Não há nenhuma vítima fatal ou nenhuma comunidade que esteja em risco nesse momento que demande qualquer ação de evacuação", afirmou.

A Vallourec, responsável pela barragem, confirmou o transbordamento e informou, por meio de nota, que o fato ocorreu em um dique. "Não se trata de rompimento de barragem. Equipes estão atuando no local e, em breve, mais informações serão repassadas", diz.

