Após ficar fechado por dois dias para ajustes no sistema do novo padrão de Placas de Identificação Veicular (PIV), a Divisão de Registro de Veículos (DRV), no bairro Nova Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte, vai ter o expediente ampliado em uma hora e meia, a partir dessa quarta-feira (19), para agilizar os processos de vistoria, emplacamento e emissão de documentos.

Segundo a Polícia Civil, o atendimento com horário estendido das 7h30 às 17h vai até o final de fevereiro.

Serviço

Local: DRV - rua Miguel Gentil, 357, Nova Gameleira.

Horário: das 7h30 às 17h

Novas Placas

A implantação definitiva das novas placas do Mercosul no Estado está prevista para 2 de março. Elas já estão em vigor no Brasil desde o dia 31 de janeiro, depois de vários adiamentos. As placas se tornaram obrigatórias apenas para carros novos e em situações que exijam a troca, como mudança de município e quando o item é danificado ou furtado.