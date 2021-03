Após reunião com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, investigado por suspeita de furar fila da vacinação contra a Covid-19, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), declarou, na tarde desta quinta-feira (11), que recebeu esclarecimentos sobre a imunização do chefe da pasta.

"O secretário prestou esclarecimentos e me garantiu que todas as ações adotadas são técnicas e legais", informou Zema, via redes sociais. Apesar disso, o governador informou que o caso será apurado pelos órgãos de controle do Executivo. O governador também pediu a Amaral que preste esclarecimentos à sociedade.

"A vacinação é a esperança dos brasileiros e a solução contra o vírus. Manifestei meu desejo de ver vacinadas com a maior velocidade e prioridade as pessoas que estejam expostas a maior risco", disse Zema. Leia a nota na íntegra, no fim da reportagem.

Investigação

Além da apuração determinada por Zema ao Executivo mineiro, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) investigam o caso. Nessa quarta-feira (10), Amaral participou de uma reunião especial na Casa do Legislativo e informou que foi imunizado para dar o exemplo e devido à atuação dele no combate à pandemia, com visitas aos hospitais. A ALMG abriu inquérito.

No mesmo dia, o MPMG enviou ofício ao Estado dando cinco dias para que sejam informados os nomes e cargos dos funcionários suspeitos de furar a fila da vacinação contra a Covid-19 em Minas. Além disso, terá que repassar as datas em que ocorreram a imunização.

Leia a publicação na íntegra:

Na manhã de hoje, me reuni com o secretário Carlos Amaral. Reafirmei que determinei que os órgãos de controle do Executivo apurem o processo de vacinação de servidores. O secretário prestou esclarecimentos e me garantiu que todas as ações adotadas são técnicas e legais.

Também cobrei que o secretário apresente todos esses esclarecimentos à sociedade. A vacinação é a esperança dos brasileiros e a solução contra o vírus. Manifestei meu desejo de ver vacinadas com a maior velocidade e prioridade as pessoas que estejam expostas a maior risco.

Seguiremos trabalhando para que Minas continue apresentando um dos melhores resultados do país no combate à pandemia. Lembro que conseguimos dobrar o número de leitos de UTI e enfermaria, mas ainda passamos por um dos momentos mais críticos da pandemia.

