A cidade de Cedro do Abaeté, localizada na região Central de Minas Gerais e com pouco mais de 1.200 habitantes, segue sendo a única do Estado sem registros de casos confirmados de Covid-19. A informação foi dada pela Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira (11) após uma suspeito de coronavírus no município.

Na última terça (8), a cidade informou sobre um homem, de idade e identidade não revelados, que procurou atendimento médico com sintomas parecidos aos da doença. O paciente, porém, não era morador do município e sim de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, segundo a assessoria da Prefeitura. Ele possui um sítio em Cedro do Abaeté e estava de passagem no loal. Foi informado, ainda, que o homem realizou dois testes, sendo um deles positivo. Não há informações sobre o resultado da contraprova.

O caso, de acordo com a secretaria de Saúde, deve ser contabilizado em Contagem, por ser a cidade de origem do paciente. O homem estava internado em um hospital em Abaeté, cidade vizinha ao município, e já teve alta.

Entenda

De acordo com a prefeitura local, a suspeita do primeiro registro da enfermidade teve início na segunda, após o homem ter procurado atendimento médico com sintomas parecidos com os da Covid-19. Ele foi testado em RT-PCR, com emprego de swab nasal (haste flexível). A Secretaria Municipal de Saúde declarou que um segundo exame, do tipo rápido, foi realizado, com o intuito de realizar uma contraprova.

A cidade adotou, nos últimos meses, uma série de medidas para evitar a chegada da doença. Clique aqui para saber mais.

Leia mais:

Minas registra 4.080 casos de Covid-19 em 24 horas; número de infectados se aproxima de 450 mil

Última cidade de Minas e do país sem Covid pode ter o primeiro infectado

Minas ultrapassa marca dos 382 mil recuperados da Covid-19