Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que saíram em carreata na manhã desta terça-feira (7), em Belo Horizonte, chegaram à Praça da Liberdade, na região Centro-Sul da capital, no início desta tarde.

Carreata a favor de Bolsonaro chega à Praça da Liberdade, em BH pic.twitter.com/12QPREc2YZ — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) September 7, 2021

Os manifestantes, que estavam em carros, motos e bicicletas, saíram da concentração, no estádio Mineirão, às 9h15, seguindo em direção à praça. No local, eles foram aplaudidos pelos demais manifestantes que já estavam no local.

Os apoiadores, em sua maioria de verde e amarelo, carregavam a bandeira do Brasil e faixas com dizeres “o povo pede intervenção federal e Bolsonaro no poder”. Outros usavam máscaras com o rosto do presidente.

Em BH, o ato de 7 de Setembro é realizado desde às 10h e corre de forma pacífica. A Polícia Militar (PM) não soube informar quantas pessoas estão no local.

Leia mais:

No 7 de Setembro, manifestantes saem em carreata a favor de Bolsonaro em BH; confira galeria

Manifestantes se ajoelham e rezam ao redor de bandeira do Brasil durante ato em BH; veja vídeo

‘Enrolados’ em bandeiras do Brasil, apoiadores de Bolsonaro cantam hino e lotam Praça da Liberdade