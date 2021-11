A partir deste mês, a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça Sete, localizada no Centro de Belo Horizonte, vai absorver de forma progressiva os serviços de atendimento que eram realizados pela sede do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), na Avenida João Pinheiro, Centro-Sul da capital.

Durante o tempo previsto para a troca entre os órgãos, motoristas e proprietários de veículos poderão realizar os serviços nos dois locais. No entanto, a partir de dezembro de 2021, o atendimento aos cidadãos será feito apenas na UAI da Praça Sete. A unidade já realiza alguns serviços do Detran como prova eletrônica de legislação e entrega de Carteira Nacional de Trânsito (CNH).

De acordo com o governo do Estado, com a integração, 36 serviços do Detran serão realizados pela UAI do Centro de BH. Entre os novos serviços estão alteração de dados, renovação de CNH, adição de categorias à carteira e cadastros biométricos.



A lista completa dos serviços pode ser acessada no site do governo. No entanto, para utilizar os serviços é necessário agendar o atendimento na unidade pelo site do Detran-MG, Portal MG e aplicativo MG App.

O governo estadual informou que a migração do atendimento não altera agendamentos que já tenham sido realizados para a sede do Detran-MG. Outros serviços também são oferecidos em formato digital nesses canais, dispensando o comparecimento presencial à unidade de atendimento.



