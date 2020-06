Em pronunciamento em suas redes sociais na tarde desta quarta-feira (24), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), acenou para a volta às aulas presenciais no segundo semestre deste ano. Mas a retomada do calendário escolar vai depender da situação do estado perante a pandemia do novo coronavírus.

Ele também aproveitou para pedir a compreensão dos pais e o empenho dos alunos. "O retorno das aulas vai depender muito do andamento da pandemia no nosso estado. O mais provável é que as aulas retornem só no segundo semestre. Agora fica difícil fazer essa previsão, mas quero pedir aos pais e alunos que façam o possivel nesse ensino não presencial. Sei que o ensino presencial é mais fácil e mais interativo, mas o recurso que nós temos é o não presencial. Solicito o máximo de empenho para que quando retornar, ninguém esteja muito atrasado com relação ao que seria diante de aulas convencionais”.