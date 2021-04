Após mais de um ano com atividades suspensas por conta da pandemia de Covid-19, alunos da educação infantil de escolas particulares podem retornar, a partir desta segunda-feira (26), às aulas presenciais em Belo Horizonte. O retorno será para crianças com idades entre 0 e 5 anos e deve ser facultativo.

De acordo com a Prefeitura de BH (PBH), as unidades de educação devem obedecer às regras sanitárias, com espaçamento mínimo de dois metros entre as carteiras, alimentação dentro da sala de aula e professor exclusivo. No sábado (24), o executivo municipal definiu quais medidas as escolas devem seguir no retorno por cada bolha.

Dentre as regras estabelecidas pela portaria publicada no Diário Oficial do Município também está o uso obrigatório de máscaras o tempo todo. Alunos e funcionários deverão levar seus próprios copos ou garrafas de água e a permanência na escola deve ser de quatro horas.

Já o retorno às aulas na rede municipal está autorizado a partir do dia 3 de maio. Nesta segunda, apenas professores e servidores retornarão às atividades presenciais. As instituições também deverão seguir os mesmos protocolos apresentados pela PBH, confira algumas delas:

Sem aglomeração

A entrada e saída dos alunos na escola deverá ser fracionada, de forma a evitar aglomerações e filas nos portões da escola. Está proibida a entrada de adultos acompanhando as crianças na escola. Estas deverão ser acompanhadas por profissional no processo de higienização das mãos e encaminhamento até a sala. Excepcionalmente, para as crianças de zero a três anos, durante o processo de adaptação escolar, um familiar devidamente credenciado poderá fazer o acompanhamento até a entrada da sala, observando todos os protocolos sanitários.

Caso o responsável não esteja aguardando pelo aluno na saída da escola, o aluno deverá aguardar, preferencialmente, na própria sala de aula, ou ser direcionado a um ambiente de espera organizado, de forma a manter o distanciamento social mínimo de 2 metros.

Confira todas as regras aqui.

Leia mais:

'Investir em jovem aprendiz é investir em segurança', diz Solange Bottaro, do Instituto Ramacrisna

Prefeitura de Belo Horizonte divulga regras para retorno às aulas presenciais

Professores e alunos da rede municipal de Belo Horizonte vão receber chips com internet

PBH convoca professores e servidores para retorno presencial a partir de segunda-feira